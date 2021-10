Magic Mouse, il prezzo è crollato: AFFARE Amazon

Se la tua mano se ne è già innamorata, o se la tua abitudine ti ha già convinto, l'occasione è irrinunciabile. Il Magic Mouse di Apple, infatti, è crollato al minor prezzo di sempre e rispetto al prezzo tradizionale (superiore ai 100 euro) consente un risparmio cospicuo. La caduta è stata continua nelle ultime settimane e il nuovo minimo è stato toccato in queste ore: 75 euro, con l'offerta Amazon che surclassa di 10 euro anche il sito ufficiale Apple.

Apple Magic Mouse, lo sconto è speciale

Wireless, ricaricabile, sottile, con linee e colore eterei per un impatto visivo senza pari. Ma non c'è solo design: superficie multi-touch, USB-C Lightning ed una sottigliezza tale da diventare per la mano un appoggio delicato.

La novità non sta in nuove versioni o nuove funzionalità, perché nel Magic Mouse è già incluso il meglio che l'utente Apple possa desiderare sul proprio Mac. La novità, semmai, è in una nuova ed ennesima sforbiciata sul prezzo che porta questo dispositivo al suo livello minimo. Se stai cercando un Magic Mouse per sostituire il precedente o per alzare il livello della tua produttività, approfittarne subito: -21% in casa Apple non capita tutti i giorni.