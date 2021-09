Magix Photo ora in offerta speciale col 33% di sconto

Cerchi un programma semplice, immediato, performante in grado di soddisfare le tue esigenze in poco tempo sull'elaborazione fotografica digitale? Prova Magix Photo, in offerta fino al 29 settembre a soli 39,99 euro anziché 59,99 euro. Grazie a questa promozione potrai risparmiare il 33% e scaricare il nuovo Magix Photo!

D'ora in poi editing, ritocco, ottimizzazione, controllo del colore, correzioni e applicazione di effetti alle tue immagini non saranno più un problema di difficile applicazione: Magix Photo è il software innovativo in grado di soddisfare tanto gli utenti più esperti quanto gli appassionati di elaborazione di immagini, disegno grafico e illustrazioni.

Con Magix Photo potrai realizzare disegno grafico per layout professionali ed elaborazioni di immagini veloci e creative. Potrai creare inoltre loghi, simboli o bozzetti per fissare e proporre le tue idee.

Un Content Catalog online ti aiuterà e ti fornirà un'infinità di modelli, smartShape, filtri fotografici che potrai applicare alle tue immagini preferite.

Un software perfetto per integrare foto e grafica

Con Magix Photo potrai creare originali grafiche vettoriali, forme e testi su base vettoriale da utilizzare per inviti, poster, locandine loghi ed esportarli in breve tempo nel formato che desideri. Anche il controllo dell'immagine è completo: il contrasto, la saturazione, il colore, Magix Photo ti consentirà di curare ogni dettaglio per un elevato grado di ottimizzazione delle tue immagini.

Magix Photo oggi è ancora più ricco e performante grazie a una gamma di nuove funzioni come i Grafici Smart Layout che ti consentono di adattare i modelli dei grafici alle tue esigenze e ti permetteranno di aggiungere, riordinare e rimuovere le sezioni senza alterare la spaziatura o come la Duplicazione smart che offre modelli rapidi e simmetrici per creare, da oggetti ed elementi, modelli verticali e orizzontali con poche semplici funzioni.

Non perdere questa occasione: fino al 29 settembre Magix Photo può essere tuo cliccando qui a soli 39,99 invece di 59,99 euro. E dal momento dell'acquisto avrai accesso per un anno all'Online Content Catalog contenente 1 milione di 1 milione di foto stock, grafiche e illustrazioni, SmartShape da utilizzare per passione o per il tuo lavoro.