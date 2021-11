MAGIX sconta tutto: VEGAS Pro a un prezzo stracciato

Una Black Week davvero incredibile quella proposta da MAGIX: tutti i software sviluppati dall'azienda, infatti, sono in sconto fino al 20%. È, ovviamente, un'occasione da cogliere al volo che ti consentirà di risparmiare parecchi soldi sull'acquisto di alcuni fra i suoi programmi più rinomati e conosciuti.

VEGAS Pro in offerta, ma non solo

Un esempio? VEGAS Pro: il potentissimo software audio & video a livello professionale è in sconto a 15,99 euro al mese (invece di 19,99) per 12 mesi. VEGAS Pro è un software davvero unico e versatile, che ti fornirà tutti gli strumenti necessari per editing video professionale, come ad esempio correzione avanzata del colore HDR, modalità live streaming e risorse per il sound design. Ovviamente non mancano le funzioni principali, come timeline, keyframing e controllo dell'automazione, centinaia di filtri, effetti, transizioni e titoli, scripting API e flusso di lavoro personalizzato con scorciatoie e layout. Potrai lavorare, poi, con una vasta gamma di formati supportati: HEVC 10bit 4:2:2, Sony XDCAM & XAVC e anche Blackmagic RAW. Incluso nel prezzo troverai, oltre al programma, anche VEGAS Stream, SOUND FORGE Audio Studio e Studio Boris FX Primatte.

Cerchi qualcosa di più semplice oppure sei un gamer? Scegli VEGAS Edit: il software ottimizzato per i creatori di contenuti web. Il montaggio video diventa così intuitivo mantenendo sempre la sua potenza, con funzionalità ottimizzate per la realizzazione di clip destinate a YouTube oppure allo streaming online. Ad accompagnare ogni tuoi progetto ci saranno centinaia di preset ed effetti, titoli, transizioni (anche 3D), sottotitoli, correzione colore e grading e riparazione video. Potrai, inoltre, catturare schermate video dal vivo per realizzare tutorial, gameplay o contenuti di qualsiasi tipo. Anche in questo caso l'offerta più conveniente è quella 365, dalla durata di 12 mesi, al prezzo di 10,39 euro/mese invece di 12,99. Il pacchetto comprende VEGAS Pro 19, Mobile to timeline (20GB) e contenuti stock royalty-free per un totale di 20 al mese.

Se cerchi il meglio, la crème de la crème fra i software MAGIX di editing video, allora dovrai orientarti su VEGAS Post, il programma completo per ottenere sempre il massimo. VEGAS Post offre tutto ciò di cui c'è bisogno per l'editing video, la grafica in movimento, composizione di immagini, live streaming e sound design. È un software tutto-in-uno che comprende, migliora e amplifica le funzionalità dei suoi “colleghi” più economici. L'abbonamento a un anno è in offerta a 23,99 euro/mese e comprende VEGAS Pro 19, VEGAS Effects, VEGAS Image, VEGAS Stream, SOUND FORGE Audio Studio e Studio Boris FX Primatte.

Sebbene questi siano i “piatti forti” dell'offerta, restano comunque un numero limitato rispetto al vastissimo catalogo che MAGIX ha deciso di scontare fino al 20% in occasione della Black Week.