MAGIX: Video deluxe Premium 365 in offerta!

Con Magix & Vegas Creative realizzi ottimi video in modo semplice e pure conveniente.

Infatti, per un valore totale di 308 €, otterrai MAGIX Video deluxe Premium 365 con abbonamento di 12 mesi 4,99 €/mese (Prezzo IVA incl.). Il tutto senza spese di spedizione.

L'offerta è valida fino al 19 gennaio 2022. In più, solo adesso in aggiunta gratis: il nuovo proDAD VitaScene V4 LE (dal valore di 249 €).

Con proDAD VitaScene V4 LE (valore: 249,00 €) si applicheranno effetti di transizione e filtri video come un professionista del campo. Con proDAD VitaScene V4 LE si avrà accesso a una collezione di oltre 220 effetti professionali.

Inoltre, si avranno a disposizione un'ampia gamma di strumenti per rendere le transizioni tra i tagli dinamiche e fluide.

Non ancora convinto? Occorre anche ricordare che i cambiamenti di colore o le sfocature di movimento daranno al proprio video quel certo non so ché. Grazie ai numerosi preset, tutti gli effetti possono essere applicati facilmente e rapidamente.

Perché scegliere MAGIX & VEGAS Creative

Un altro servizio che vale la pena citare è INFUSION Engine 3 – più veloce del tempo reale.

Video deluxe funziona ora con un motore di potenza senza precedenti: l‘INFUSION Engine 3.

La nuovissima versione del motore accelera anche l'esportazione per la prima volta con le attuali schede grafiche di Intel, NVIDIA e AMD ed esporta il tuo video ultimato a velocità turbo.

Inoltre, grazie all'INFUSION Engine 3, è possibile anche riprodurre direttamente progetti più lunghi con molti effetti e senza problemi, senza aspettare il rendering.

Per 12 secondi di tempo di esportazione per 1 minuto si intendono quelli di Full HD, MP4, AVC con Intel i7 6700 e NVIDIA GeForce GTX 1070.

Personalizza le tue mappe di viaggio

Se ami viaggiare, tracciare mappe, ecc. con questo servizio otterrai visualizzazioni personalizzate delle mappe, visualizzazione dei profili altimetrici GPX, animazioni fly-in, velocità di riproduzione costante tra i waypoint, esportazione MP4 e 4K.

Tutto ciò grazie a MAGIX Travel Maps appena rinnovato. Sarà possibile creare le tue animazioni di itinerari in modalità a schermo intero e beneficiare del nuovo menu intuitivo.

Caratteristiche in dettaglio: con le Animazioni fly-in sarà l'utente a decidere da quale angolo l'animazione deve iniziare e di quale lunghezza hai bisogno per il tuo film.

Mostra i profili altimetrici GPX Una vacanza in campeggio o escursioni in montagna: è interessante vedere quanti metri di altitudine hai scalato durante la tua impresa.

I dati dell'altitudine dai file GPX importati possono ora essere visualizzati direttamente nella tua animazione. Sempre live dalla posizione del tuo avatar.

Scopri questo ed altro sul sito ufficiale!