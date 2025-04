MAI COSÌ BASSO il prezzo dell’Apple iPad 11” da 128 GB

Finite le Offerte di Primavera arriva subito una notizia bomba con l’Apple iPad 11” da 128 GB in offerta al minimo storico: soli 399€. È un modello completo, meraviglioso, potente e indispensabile per lo studio, il lavoro e il divertimento; un fedele compagno di viaggio e avventure di cui non riuscirai più a fare a meno.

3 ragioni per scegliere Apple iPad 11” da 128 GB

Prestazioni potenti

Display Liquid Retina da 11″

Versatilità e autonomia

Chi non vorrebbe un iPad?

Da quando nel 2010 è stato lanciato il primo iPad, il settore dei tablet non è stato più lo stesso. Ora l’ultimo modello, l’iPad 11” A16 da 128 GB, lanciato da poche settimane è disponibile al prezzo più basso di sempre. È un tablet che non necessita di grandi presentazioni ma che, ricordiamo, offrire prestazioni e fluidità per ogni attività grazie al potentissimo processore A16, che, insieme al sistema operativo iOS 18, supporta le migliori applicazioni professionali.

L’esperienza d’uso di questo iPad è resa superlativa dal display Liquid Retina da 11” con tecnologia True Tone che restituisce immagini nitide con colori reali sia durante il gioco che la navigazione e la riproduzione di contenuti in streaming. Inoltre Apple iPad 11” da 128 GB include una videocamera anteriore da 12 MP con tecnologia Center Stage che mantiene il soggetto sempre al centro durante le videochiamate. Insomma, è il dispositivo ideale per gli studenti, i professionisti, la famiglia e tutti coloro che vogliono utilizzare un tablet per le loro attività.

Ideale per chi…

Cerca un tablet performante per produttività, studio e intrattenimento

Vuole uno schermo di alta qualità per disegno, video e lettura

Ha bisogno di un dispositivo leggero ma potente, con connettività Wi-Fi 6 veloce

Inoltre iPad 11” da 128 GB è compatibile sia con Apple Pencil che con Magic Keyboard Folio, due strumenti per rendere iPad ancora più versatile e ideale per supportare la creatività e le esigenze di studenti e professionisti.