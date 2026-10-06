Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Sottile come una carta di credito, con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile da 5000 mAh non rimarrai più senza batteria. Oggi lo trovi in offerta speciale a soli 54,99 euro! Grazie al 21% di sconto puoi aggiudicarti un vero e proprio gioiellino della tecnologia. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime su Amazon per metterlo in carrello. E se hai un iPhone 17 Pro arancione, questa colorazione è perfetta.

Dotato di tecnologia MagSafe, aderisce perfettamente al tuo smartphone e inizia a trasferire la carica rapidamente, ma senza danneggiare la batteria. Oltre alla tecnologia wireless puoi anche ricaricare contemporaneamente un altro dispositivo tramite cavo. Inoltre, se viaggi molto, questo power bank è omologato per il volo, così non devi preoccuparti di nulla e passi i controlli senza problemi.

Con una capacità di 5000 mAh, racchiude in un design ultra-sottile una potenza incredibile, raggiungendo una velocità di ricarica fino a 15W. Il corpo in metallo non solo è elegante, ma assicura anche resistenza e dissipazione del calore prodotto durante la ricarica.

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