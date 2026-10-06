 Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime
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Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Finalmente non rimarrai più senza batteria grazie al Power Bank Xiaomi Ultrasottile in promo al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime.
Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime
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Finalmente non rimarrai più senza batteria grazie al Power Bank Xiaomi Ultrasottile in promo al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime.
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Sottile come una carta di credito, con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile da 5000 mAh non rimarrai più senza batteria. Oggi lo trovi in offerta speciale a soli 54,99 euro! Grazie al 21% di sconto puoi aggiudicarti un vero e proprio gioiellino della tecnologia. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime su Amazon per metterlo in carrello. E se hai un iPhone 17 Pro arancione, questa colorazione è perfetta.

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Dotato di tecnologia MagSafe, aderisce perfettamente al tuo smartphone e inizia a trasferire la carica rapidamente, ma senza danneggiare la batteria. Oltre alla tecnologia wireless puoi anche ricaricare contemporaneamente un altro dispositivo tramite cavo. Inoltre, se viaggi molto, questo power bank è omologato per il volo, così non devi preoccuparti di nulla e passi i controlli senza problemi.

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Xiaomi Ultrasottile Power Bank 5000mAh, 15W Magsafe,GL Orange

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Con una capacità di 5000 mAh, racchiude in un design ultra-sottile una potenza incredibile, raggiungendo una velocità di ricarica fino a 15W. Il corpo in metallo non solo è elegante, ma assicura anche resistenza e dissipazione del calore prodotto durante la ricarica.

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
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