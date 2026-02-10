Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)

L’offerta di NeN Energia che stiamo per presentarti somiglia proprio a un abbonamento streaming, dedicato però alla fornitura luce. Attivando la promozione NeN Energia Luce Dieci potrai infatti bloccare il prezzo della materia prima luce per 10 anni e pagare soltanto una rata fissa basata sui consumi ogni anno. Ti spieghiamo come funziona.

Il costo della materia prima luce viene congelato a 0,106€/kWh per un intero decennio: fino al 2036, quindi, pagherai sempre questa cifra, senza cambiamenti improvvisi e naturalmente senza seguire l’andamento del mercato. Il meccanismo è dunque quello della rata fissa: in fase di preventivo, NeN analizza una tua vecchia bolletta, calcola la spesa annua stimata basata sui tuoi consumi passati e la divide per 12. Il risultato sarà la tua rata fissa mensile, comprensiva di tutto, identica per tutto l’anno.

La rata naturalmente non sarà sempre uguale per i prossimi 10 anni, ma cambierà ogni anno adeguandosi ai tuoi consumi reali. Alla fine di ogni 12 mesi, NeN verifica se hai consumato più o meno del previsto e aggiorna la rata per l’anno successivo, spalmando l’eventuale differenza sui 12 mesi futuri. Se hai consumato meno, invece, la rata addirittura si abbasserà. Il prezzo della materia prima, invece, resterà sempre quello bloccato all’inizio.

Nonostante questo grande vantaggio del prezzo luce bloccato per 10 anni, tu avrai la libertà di cambiare fornitore in qualsiasi momento senza pagare penali e senza costi di disattivazione.

Comincia subito e richiedi un preventivo. L’offerta è attivabile soltanto cambiando fornitore con un consumo annuo fino a 6000 kWh.