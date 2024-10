Maker Faire Rome 2024: Innovazione, Creazione e Scoperta

Si aprirà domani l’edizione 2024 di Maker Faire Rome, la dodicesima. L’appuntamento, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, è ospitato dal Gazometro Ostiense della capitale. In scena dal 25 al 27 ottobre (dalle ore 10 alle 19), l’evento è pensato per riunire innovatori e creativi di tutto il mondo, fornendo loro un palcoscenico su cui presentare progetti di elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte, formazione e molto altro. Sono inoltre previsti più di 350 stand espositivi.

25-27 ottobre: Maker Faire Rome al Gazometro Ostiense

Quest’anno, ai visitatori sono proposte tre aree tematiche principali: Innovazione, Creazione e Scoperta. Al loro interno sarà possibile entrare in contatto con iniziative inerenti anche agli ambiti della Internet of Things e dell’economia circolare, dell’agritech e del metaverso, senza dimenticare big data e digital manufacturing.

È stato poi allestito lo spazio Learn con stage per talk e performance oltre ad aule per le conferenze, all’interno del quale saranno organizzate attività didattiche, lezioni e laboratori. A questo si aggiunge il canale Main, sempre live, per raccontare le storie legate all’innovazione.

Tra le novità di questa edizione c’è il fatto che Maker Faire Rome si sviluppa anche all’interno dell’Istituto Superiore Antincendi, coinvolgendo nella collaborazione il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I contest e i biglietti per l’evento

In merito ai contest, quelli organizzati sono due. Il primo è stato battezzato Make it Circular e premierà le migliori idee in linea con i principi della Carta del Consumo Circolare. Il secondo, invece, è STEAM in Minecraft, rivolto agli studenti e ispirato a una riflessione sul tema della transizione ecologica.

Queste le parole di Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma.

Maker Faire Rome è testimonianza di come la creatività e la forza delle idee possano generare modelli innovativi grazie alla contaminazione e divulgazione di singole iniziative e progetti brillanti. Siamo una piattaforma consolidata in grado di coinvolgere imprese, scuole e appassionati in percorsi di co-progettazione, apprendimento, formazione e matchmaking. La Camera di Commercio di Roma agevola costantemente questo processo avvalendosi anche del prezioso impegno di tutti i partner che hanno condiviso con noi questo tipo di lavoro.

Per l’acquisto del biglietto è possibile fare riferimento al sito uffiiciale. Sono previste riduzioni per under 18, studenti, docenti, famiglie, scolaresche oltre a ingressi gratuiti per bambini e disabili.