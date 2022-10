Malware più diffusi: Vidar e Hydra sono le new entry

Check Point Research ha pubblicato la tradizionale classifica dei malware “most wanted” per computer e dispositivi mobile. La software house ha rilevato due new entry nel mese di settembre: Vidar e Hydra. La top 10 dei malware per PC è sempre guidata da FormBook, mentre Anubis ha preso il posto di AlienBot su Android. Per evitare rischi è sempre consigliata l’installazione di una soluzione di sicurezza.

Malware più diffusi a settembre

Il malware più diffuso nel mese di settembre è FormBook, un info-stealer per Windows offerto in abbonamento (malware-as-a-service) nei forum del dark web, in grado di rubare credenziali di login dai browser, scattare screenshot, registrare i tasti premuti, scaricare ed eseguire file sul computer.

Al secondo posto c’è XMRig, un cryptominer di Monero. Seguono Agent Tesla (RAT con funzionalità di info-stealer e keylogger), Emotet (trojan modulare), Ramnit (trojan bancario), SnakeKeylogger (keylogger), Phorpiex (botnet), Vidar (info-stealer), NJRat (RAT) e Remcos (RAT).

Vidar ha guadagnato ben sette posizioni, grazie ad una recente campagna effettuata attraverso siti che distribuiscono una versione fasulla della popolare applicazione Zoom. Il malware raccoglie numerose informazioni, tra cui credenziali di login, indirizzo IP, cronologia del browser, dati della carta di credito e indirizzo dei portafogli di criptovalute.

I tre malware più diffusi su Android sono invece Anubis (trojan bancario con funzionalità di RAT e keylogger), Hydra (trojan bancario) e Joker (spyware). Dalla top 3 è uscito AlienBot (trojan bancario), ma potrebbe rientrare nella classifica relativa al mese di ottobre.

