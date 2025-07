Con PrivadoVPN risparmi il 90% su una VPN imperdibile

PrivadoVPN è la soluzione che cercavi se vuoi finalmente navigare in anonimato e soprattutto assolutamente protetto ovunque ti trovi, anche su reti WiFi pubbliche, senza spendere cifre esagerate. Questa VPN, adatta particolarmente per lo streaming, è in offerta con il 90% di sconto + 3 mesi gratuiti per un piano che ti darà modo di pagare solo 1,11 euro al mese. E quello che ti offre è senza paragoni.

Andiamo a vedere cosa include il pacchetto:

30 giorni di rimborso garantito

Dati illimitati

Dispositivi illimitati

Server dentro 67 città

Supporto per lo streaming

Fino a 10 connessioni contemporanee

Zero log

Blocco per annunci pubblicitari

Prevenzione delle minacce

Controllo parentale

Raccomandato dalle principali piattaforme tecnologiche specializzate in sicurezza informatica, PrivadoVPN ti protegge dagli hacker con una rete assolutamente sicura: tutti i tuoi dati, inclusi quelli di navigazione, app e altro ancora, saranno criptati tramite protocolli VPN avanzati a prova di intercettazione, anche su WiFi pubblici.

Inoltre, avrai integrata anche la protezione da malware che ti viene di supporto contro siti web e programmi che possono rallentare il tuo dispositivo o addirittura rubarti i dati. Anche mentre usi PrivadoVPN la tua attività non sarà mai registrata: rimani davvero anonimo e quello che farai non potrà vederlo nessuno, neppure il tuo provider di rete internet.

Infine, grazie ai server disseminati in tutto il mondo potrai accedere a contenuti online riservati e superare la censura nei paesi in cui viene applicata. Tutto questo a soli 1,11 euro al mese se attivi l’offerta di 2 anni con 3 mesi aggiuntivi gratis.