Il malware di The Last of Us si sta diffondendo online: di cosa si tratta?

rn L’azienda di sicurezza informatica Kaspersky, nel corso della giornata di ieri, ha individuato un malware che sfrutta la popolarità del noto videogioco The Last of Us per diffondersi con grande facilità.

In occasione dell’anteprima della serie TV dedicata proprio al franchise videoludico, alcuni criminali informatici stanno sfruttando questo trend per proporre al pubblico il download del gioco The Last of US part II per PC.

Visto che tale titolo dovrebbe essere pubblicato nel corso del mese di marzo, si tratta ovviamente di un file dannoso. Secondo gli esperti di Kaspersky, il malware di The Last of Us è molto pericoloso, visto che può nascondersi nel computer per tempi lunghissimi senza essere individuato.

I cybercriminali, con tutta probabilità, intendono sfruttare l’entusiasmo che può scaturire la serie TV tra i telespettatori. Chi non conosce il videogioco infatti, potrebbe non conoscere la reale data di uscita dello stesso e dunque cadere facilmente vittima dei criminali informatici.

Il malware di The Last of Us? Solo una delle minacce che sfruttano questo nome popolare

Al precedente malware poi, si aggiunge anche un altro tipo di minaccia.

Grazie al lavoro dei ricercatori infatti, è stato individuato un sito di phishing che offriva un codice di attivazione per The Last of Us. Una volta giunto su di esso, i criminali propongono all’utente un premio.

A seconda del caso, il premio fittizio è presentato come una PlayStation 5 o un altro dispositivo elettronico. Come da prassi, per questo tipo di attacco, alle vittime vengono poi chieste le credenziali della carta di credito per pagare le commissioni relative alla spedizione.

Minacce alquanto complesse che, solo con molta prudenza e con strumenti raffinati come Kaspersky Internet Security è possibile contrastare efficacemente.

Stiamo infatti parlando di una suite di sicurezza completa, in grado di fornire non solo un antivirus ma anche altre utility indispensabili per la sicurezza online come una VPN e un password manager integrati, oltre a un sistema avanzato di parental control.

Grazie all’attuale sconto poi, questo pacchetto risulta anche alquanto conveniente. Si parla infatti di una riduzione del prezzo pari al 48%, il che si traduce con tutta la protezione di Kaspersky Internet Security per appena 31,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.