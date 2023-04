Malware venduti per migliaia di dollari, scoperto un mercato sommerso

Alcune ricerche recenti, hanno portato a galla dei numeri alquanto preoccupante per quanto concerne il mercato sommerso dei malware in ambiente Android.

Per poter “lanciare” delle app malevole su Google Play Store, infatti, si parla di cifre che possono raggiungere anche i 20.000 dollari per singolo software.

I criminali informatici, contattano potenziali clienti attraverso i tanti forum hacker o attraverso canali Telegram, ambienti dove pubblicizzano apertamente questo tipo di prodotto.

Nonostante gli sforzi di Google, a quanto pare, sembra difficile individuare queste app. Vista la mole di software aggiunti periodicamente allo store, infatti, è difficile per il colosso di Mountain View individuare tutte le app che contengono malware.

Sotto questo punto di vista, per il comune utente non resta che avere la massima prudenza e prendere le precauzioni del caso.

Fino a 20.000 dollari per piazzare un malware su Google Play Store

Le app introdotte nello store di Google sono molto difficili da individuare. A prima vista, tali programmi sembrano del tutto legittimi: si parla di antivirus, scanner di codici QR, giochi e app dedicate al dating.

Anche cercando tra le recensioni e il numero di utenti, in molti casi, è difficile capire che un’app contenga in realtà un malware. Di fatto, adottare un antivirus veramente affidabile, appare pressoché indispensabile.

McAfee Total Protection, per esempio, è una soluzione ideale, tanto per gli smartphone Android quanto per altre piattaforme (come PC Windows, macOS e iPhone).

Stiamo parlando di uno degli antivirus più avanzati presenti sul mercato, che permettono di ottenere la massima protezione rispetto a malware e altre minacce legate al Web.

La protezione rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche e per quanto concerne la privacy, rendono questa suite ideale nel contesto della rete moderna.

E per quanto riguarda i costi?

McAfee Total Protection è attualmente in promozione.

La sottoscrizione, capace di proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea, è infatti disponibile con uno sconto di ben 65 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.