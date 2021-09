Malwarebytes Premium: 29,99 euro per un anno (-25%)

La software house statunitense permette di ottenere un risparmio maggiore con l'abbonamento al pacchetto che include la VPN. Gli utenti che cercano solo un ottimo antivirus possono approfittare dell'attuale promozione per Malwarebytes Premium, valida per un dispositivo. L'abbonamento per 12 o 24 mesi viene offerto con lo sconto del 25%.

Malwarebytes Premium: solo 29,99 euro per un anno

La versione gratuita permette di effettuare la scansione del dispositivo, ma per avere una protezione in tempo reale è necessaria la versione a pagamento (si può comunque provare gratuitamente per 14 giorni). Malwarebytes Premium rileva e blocca ogni tipo di minaccia informatica, dal semplice virus ai più pericolosi ransomware. Può inoltre intercettare i tentativi di truffa, phishing e gli exploit che sfruttano le vulnerabilità del sistema operativo o dei software installati.

Le funzionalità più complete sono presenti nella versione per Windows, ma il software supporta anche macOS, Chrome OS, Android e iOS. Grazie all'intelligenza artificiale, Malwarebytes Premium può rilevare anche le minacce emergenti. La scansione avviene molto velocemente e l'impatto del Katana Engine (che viene eseguito in background) sulle prestazioni è minimo.

L'abbonamento per un anno (un dispositivo) a MalwareBytes Premium costa solo 29,99 euro, invece di 39,99 euro (sconto del 25%). Lo stesso risparmio si ottiene con l'abbonamento biennale (59,99 euro). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.