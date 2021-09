Malwarebytes: sicurezza e privacy per 5 dispositivi

La software house statunitense sviluppa una delle soluzioni più popolari tra gli utenti. Chi cerca quindi sicurezza e privacy non deve lasciarsi sfuggire la promozione attuale per Malwarebytes Premium e Privacy VPN. Antivirus e rete private virtuale sono offerti in bundle per 5 dispositivi, consentendo di risparmiare 24,99 euro sul costo dell'abbonamento annuale.

Malwarebytes: protezione completa in offerta

Malwarebytes Premium per Windows, macOS, Android, iOS e Chrome OS permette di proteggere il dispositivo contro vari tipi di minacce informatiche, tra cui i famigerati ransomware. La funzionalità di rilevamento in tempo reale sfrutta l'intelligenza artificiale per bloccare anche i pericoli emergenti.

Le funzionalità più complete sono presenti nella versione Windows, come quelle che impediscono l'accesso a siti infetti e bloccano i tentativi di attacchi “brute force" utilizzati per scoprire le credenziali di login del computer. Oltre che efficace, il Katana Engine di Malwarebytes è anche ottimizzato in modo da incidere poco sulle prestazioni. La funzionalità Browser Guard per Chrome, Edge e Firefox blocca i tracker che registrano l'attività online.

Privacy VPN per Windows, macOS, Android e iOS consente invece di navigare in assoluto anonimato, nascondendo il vero indirizzo IP. La rete è composta da oltre 400 server in oltre 30 paesi. Malwarebytes utilizza la crittografia AES a 256 bit e il protocollo WireGuard.

Grazie all'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento ai due software per 5 dispositivi, pagando solo 84,99 euro/anno, invece di 109,98 euro/anno. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.