F1, GP Ungheria 2025: come vederlo in streaming dall'estero

Nel weekend la Formula 1 torna a scendere in pista per l’ultimo appuntamento prima della tradizionale sosta estiva. I piloti saranno impegnati nel GP d’Ungheria 2025, che sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. A questo proposito, segnaliamo l’offerta sul pass Sport della piattaforma NOW, il pacchetto che include tutto lo sport di Sky, ora disponibile a 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Come vedere il GP d’Ungheria di Formula 1 dall’estero

Per vedere il Gran Premio d’Ungheria di F1 dall’estero occorre essere iscritti a Sky o a NOW e l’attivazione di una VPN, servizio indispensabile per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming quando ci si trova fuori dal Paese in cui si risiede.

Con una VPN è infatti possibile mascherare il proprio indirizzo IP e, al tempo stesso, modificare la propria posizione geografica, facendo credere ai provider di rete nazionali di essere collegati da un’altra nazione. In questo caso, sarà sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia.

Per la migliore esperienza streaming possibile, nonché una sicurezza online superiore rispetto alla media, tra le VPN più indicate segnaliamo NordVPN, forte di una velocità di connessione tra le più elevate nel suo settore e di tutta una serie di funzionalità extra per la sicurezza.

In questi giorni i piani della durata di 24 mesi di NordVPN sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con sconti fino al 72%. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile sul sito ufficiale.

Gli orari del GP d’Ungheria 2025

Nella giornata di sabato sono in programma le terze prove libere e le qualifiche ufficiali, rispettivamente alle 12:30 e alle 16:00. L’appuntamento con la gara di domenica è fissato invece per le ore 15:00.

Sabato 2 agosto

12:30 – Prove libere 3

16:00 – Qualifiche

Domenica 3 agosto

15:00 – Gara