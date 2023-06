Malwarebytes risolve il problema con Google Chrome

L’aggiornamento cumulativo KB5027231 di Windows 11, rilasciato da Microsoft il 13 giugno, ha innescato un conflitto tra l’antivirus Malwarebytes e Google Chrome. La software house ha risolto il problema con un fix che riguarda la protezione contro gli exploit nella versione Premium.

Installare l’aggiornamento di Malwarebyets

In seguito all’installazione dell’update KB5027231 di Windows 11, gli utenti hanno scoperto che Google Chrome non funzionava correttamente. Il relativo processo era in esecuzione, ma la finestra del browser era invisibile. Malwarebytes ha successivamente confermato che il problema era dovuto alla protezione contro gli exploit del suo antivirus.

La soluzione temporanea suggerita è infatti la disattivazione della protezione per Google Chrome nella scheda Sicurezza delle impostazioni. Alcuni utenti hanno segnalato lo stesso problema con altre soluzioni di sicurezza e altri browser basati su Chromium (quindi anche Microsoft Edge). Sembra che la causa sia la patch applicata da KB5027231 per risolvere il bug associato alla copia e al salvataggio dei file.

Gli utenti che usano Google Chrome e Malwarebytes Premium devono semplicemente aggiornare l’antivirus. Il fix è stato distribuito con la versione 4.5.31.270. Nella scheda Informazioni devono essere visibili le versioni 1.0.71190 del pacchetto e 1.0.2047 dei componenti. L’aggiornamento viene applicato automaticamente alle nuove installazioni.

Dopo aver effettuato l’istallazione manuale è necessario riattivare la protezione contro gli exploit per Google Chrome. Questa opzione non è disponibile nelle impostazioni della versione gratuita di Malwarebytes, quindi il browser ha sempre funzionato.

