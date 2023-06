Google Chrome non funziona dopo ultimo update Windows 11, ma solo per alcuni utenti

Nella giornata di ieri, 14 giugno 2023, è ufficialmente iniziata la distribuzione del Patch Tuesday mensile per Windows 11 contenente ben 78 correzioni di sicurezza e altre novità minori per il sistema operativo. L’aggiornamento, però, a quanto pare “rompe” Google Chrome e lo rende inutilizzabile. A confermarlo è stato il team di Malwarebytes, secondo il quale il problema sarebbe correlato a un modulo del software antivirus in conflitto con Chrome stesso.

Google Chrome non funziona su Windows 11: che succede?

Stando a quanto da loro affermato in seguito alle segnalazioni di diversi utenti, l’aggiornamento cumulativo di Windows 11 22H2 KB5027231 causerebbe un conflitto tra Malwarebytes e Google Chrome, portando infine all’interruzione del caricamento del browser e del suo avvio. Il processo risulta in esecuzione su Gestione Attività, ma il browser non è visibile all’utente.

Lo staff di Malwarebytes ha confermato che il disguido tecnico in questione è causato dal modulo anti-exploit di Malwarebytes e si presenta esclusivamente su Windows 11, anche se non in tutti i sistemi. Coloro che incorreranno in questo problema potranno comunque sfruttare una soluzione momentanea: bisogna aprire Malwarebytes e recarsi nella scheda Sicurezza delle Impostazioni, per poi cliccare su Protezione dagli exploit > Gestisci applicazioni protette e disattivare Google Chrome. Cliccando su fine, le impostazioni verranno salvate e il gioco è fatto.

Malwarebytes consiglia ai clienti di riattivare la protezione delle app per Google Chrome una volta che il problema sarà risolto in un futuro aggiornamento.

Ricordiamo, in chiusura, che è anche disponibile il Patch Tuesday di giugno 2023 per Windows 10.