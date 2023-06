Windows 10 riceve Patch Tuesday giugno 2023, le novità dell'update

Come da tradizione, Microsoft sta avviando la distribuzione del Patch Tuesday mensile per tutte le versioni di Windows ufficialmente supportate. Dopo avere visto le novità in arrivo su Windows 11 22H2 con l’ultimo aggiornamento di giugno 2023, è il momento di vedere cosa porta con sé il Patch Tuesday su Windows 10 che, seppur esclusivamente in poche sue iterazioni, si prepara a ricevere.

Windows 10 riceve Patch Tuesday di giugno 2023

Gli aggiornamenti cumulative in arrivo sono noti con i codici KB5027215 e KB5026435, e arrivano esclusivamente nelle versioni 22H2 e 21H2 di Windows 10 per risolvere alcuni problemi di sicurezza e aggiungere una quantità limitata di nuove funzionalità all’OS. L’installazione avviene automaticamente ma, se avete fretta e preferite il download manuale, potete recarvi su Start > Impostazioni > Windows Update e, infine, cliccare su “Verifica Aggiornamenti”. Dopo l’installazione, Windows 10 22H2 passerà alla build 19045.3086, mentre Windows 10 21H2 alla build 19044.3086.

La patch cumulativa in questione è molto piccola, dato che ormai Microsoft sviluppa prevalentemente fix per bug su Windows 10 al fine di focalizzarsi su Windows 11. In particolar modo, tra le novità figurano una migliore visualizzazione della casella di ricerca sulla barra delle applicazioni e feature aggiuntive per migliorare l’esperienza d’uso con tale funzionalità. Inoltre, l’aggiornamento di Windows 10 ora consente di avere fino a tre notifiche popup ad alta priorità contemporaneamente.

Tra le correzioni chiave si segnalano fix per problemi delle stampanti multifunzione e delle tastiere touch, assieme a un totale di 78 vulnerabilità di sicurezza. In chiusura, Microsoft conferma la persistenza di un singolo problema riguardante la mancata sostituzione di Microsoft Edge Legacy con il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium su alcuni sistemi.