Come vedere Manchester City-Atletico Madrid in streaming

Manchester City-Atletico Madrid potrebbe essere uno scontro diretto nel tabellone della Champions League, invece è un’amichevole estiva. La cornice è quella dell’impianto Seoul World Cup Stadium, nella capitale sudcoreana. È possibile vedere il big match in diretta streaming su DAZN con fischio d’inizio alle 13:00 (ora italiana) di domenica 30 luglio.

Amichevole: guarda Manchester City-Atletico Madrid in streaming

La parentesi estiva del calciomercato ha fin qui permesso alle due squadre di rafforzarsi. I Citizens hanno accolto il croato Kovacic e recuperato il portoghese Cancelo dal prestito, mentre i Colchoneros hanno messo in rosa lo spagnolo Galán. Sarà l’occasione per vederli in azione.

Gli appassionati che vogliono guardare la partita lo possono fare in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, sarà la voce di Federico Zanon a descrivere l’incontro con la sua telecronaca.

Ecco come due veterani della panchina come gli allenatori Guardiola e Simeone dovrebbero iniziare il big match. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Manchester City (3-4-3): Ederson, Aké, Akanji, Walker, Kovacic, Philips, Stones, McAtee, Grealish, Haaland, Foden;

Atletico Madrid (3-5-2): Grbic, Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Lemar, Koke, De Paul, Azpillicueta, Morata, Griezmann.

Per motivi piuttosto ovvi, i pronostici sono a favore degli inglesi, detentori della Champions League e capaci di chiudere la stagione scorsa alzando anche il trofeo della Premier League e allungando le mani sul triplete. Una curiosità: i Citizens non tornavano a Seul dal lontano 1976.

È il momento perfetto per abbonarsi a DAZN. Nel catalogo in streaming della piattaforma ci sono anche le partite del Soccer Champions Tour che coinvolgono Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United, senza dimenticare le amichevoli di Inter, Roma e Fiorentina. A partire da metà agosto ci sarà poi le Serie A, con dieci incontri su dieci per ogni giornata.

