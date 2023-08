Come vedere Manchester City-Newcastle in streaming

Manchester City-Newcastle è il big match in scena per la seconda giornata della Premier League. Il pallone inizierà a rotolare sabato 19 agosto alle ore 21:00, con la possibilità di vederla in streaming su NOW, in diretta dall’Etihad Stadium. Una sfida che promette spettacolo, tra due squadre con grandi ambizioni per la nuova stagione.

Premier League: guarda Manchester City-Newcastle in streaming

Entrambi con tre punti in classifica dopo una partenza convincente, i due club hanno superato rispettivamente il Burnley in trasferta con un secco 0-3 e l’Aston Villa in casa con un netto 5-1. Subito protagonista per i Magpies il nuovo arrivato Tonali, che ha aperto le marcature nei primi minuti della gara.

A tutti coloro che seguono il grande calcio internazionale va segnalata la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW con telecronaca in italiano.

Guardiola e Howe, i due tecnici, sono chiamati a schierare i migliori 11 di partenza possibili per allungare le mani sui tre punti in palio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Akanji, Akè, Lewis, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Foden, Haaland, Alvarez;

Newcastle (4-3-3): Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton, Almiron, Isak, Gordon.

Secondo i bookmaker, il pronostico è a favore dei Citizens, trascinati dallo strapotere fisico del loro centravanti norvegese. Occhio però agli avversari, che quest’anno puntano a un piazzamento nella parte alta della classifica.

Con un abbonamento a NOW è possibile vedere in streaming le migliori partite della Premier League e non solo: anche tre di Serie A per ogni turno di campionato. Il pass Sport costa solo 7,99 euro per il primo mese e include, tra le altre cose, le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.