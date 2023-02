Come vedere Manchester United-Barcellona in streaming

Manchester United-Barcellona potrebbe essere la finale di Champions League, invece il destino ha voluto mandare in campo le due squadre per disputare uno spareggio di Europa League. Chi uscirà a testa alta dal confronto guadagnerà la qualificazione per gli ottavi del torneo: si parte dal 2-2 dell’andata. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di giovedì 23 febbraio.

Europa League: guarda Manchester United-Barcellona in streaming

Chi desidera guardare la partita ha due opzioni a disposizione: lo streaming su DAZN oppure la diretta trasmessa da Sky. In entrambi i casi può contare sulla telecronaca in italiano e su tutti gli approfondimenti che un match di questo calibro merita, prima e dopo l’incontro.

L’accesso agli ottavi di finale della competizione attraverso i playoff è quasi un obbligo per entrambi i club, dopo l’eliminazione dalla Champions. Lo è soprattutto per gli inglesi, che scendono in campo di fronte al loro pubblico nella cornice dell’Old Trafford e che nella classifica di Premier League sono terzi. I blaugrana dominano invece LaLiga da capolista con un buon vantaggio sulle inseguitrici.

Risulteranno determinanti le scelte dei due tecnici, ten Hag e Xavi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dagli allenatori all’ingresso in campo.

Manchester United (4-3-3): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Malacia, Fred, Casemiro, Fernandes, Antony, Weghorst, Rashford;

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Chrisitensen, Araujo, Balde, Pedri, Busquets, De Jong, Dembelé, Lewandowski, Gavi.

Oltre al grande calcio italiano e internazionale, il catalogo accessibile con un abbonamento a DAZN include molto altro sport in streaming, dal tennis al basket, dalla pallavolo al ciclismo, senza dimenticare wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. La spesa richiesta per la sottoscrizione parte da soli 12,99 euro al mese: ognuno scelga la formula più adatta alle sue preferenze tra START, STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.