Come vedere Manchester United-Betis in streaming

Manchester United-Betis è lo spettacolare ottavo di Europa League che mette di fronte due pretendenti al titolo: si parte alle ore 21:00 di giovedì 9 marzo, con il ritorno in programma per la prossima settimana. Nella cornice dell’Old Trafford si incrociano due squadre che puntano alla vittoria nella competizione, anche e soprattutto per allungare le mani sulla qualificazione alla prossima Champions.

Europa League: guarda Manchester United-Betis in streaming

Sono due le alternative a disposizione di tifosi e appassionati, per guardare la partita: lo streaming su DAZN e la diretta trasmessa da Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano, interviste, approfondimenti e highlight.

Gli inglesi sono giunti agli ottavi di finale dopo aver eliminato il Barcellona dall’Europa League e attualmente sono terzi in Premier, ma nell’ultimo turno di campionato hanno perso 7-0 in casa del Liverpool e la pesante sconfitta potrebbe aver abbattuto il morale dei Red Devils. Gli spagnolo non hanno invece avuto bisogno di affrontare i playoff e sono quinti ne LaLiga.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici, ten Hag e Pellegrini, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea, Malacia, Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Sabitzer, McTominay, Fernances, Garnacho, Sancho, Rashford;

Betis (4-2-3-1): Bravo, Sabaly, Pezzella, Felipe, Miranda, Rodriguez, Carvalho, Rodri, Ruibal, Perez, Iglesias.

Come vedere Manchester United-Betis dall’estero

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.