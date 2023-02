Come vedere Manchester UTD-Newcastle in streaming (Carabao Cup)

Manchester United-Newcastle è la finale della Carabao Cup, l’atto conclusivo della Coppa di Lega inglese in scena nella cornice prestigiosa e sempre suggestiva dello stadio di Wembley. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno alle ore 17:30 di domenica 26 febbraio, dando così inizio al match che chiude la lunga competizione, aperta nel mese di agosto coinvolgendo in un primo momento un totale pari a 92 squadre.

Carabao Cup: guarda Manchester UTD-Newcastle in streaming

Un appuntamento imperdibile e che promette spettacolo: i tifosi, gli appassionati del grande calcio internazionale e tutti coloro che desiderano guardare la partita hanno a disposizione diverse opzioni. La prima è lo streaming su DAZN, accessibile da qualsiasi dispositivo e da ovunque. La seconda, invece, per chi si trova a casa consiste nel sintonizzare il proprio televisore sul canale NOVE, dove è trasmessa in chiaro.

Il percorso che ha portato i Red Devils alla finale è partito dal terzo turno della Carabao Cup, vedendoli poi superare Aston Villa, Burnley, Charlton e Nottingham Forest (questa settimana hanno inoltre superato il Barcellona accedendo agli ottavi di Europa League). Un match in più è stato invece disputato dai Magpies, giunti a quello decisivo dopo aver battuto Tranmere, Crystal Palace, Bournemouth, Leicester e Southampton.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, ten Hag e Howe.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Sabitzer, Rashford, Fernandes, Sancho, Weghorst;

Newcastle (4-3-3): Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Anderson, Longstaff, Joelinton, Almiron, Isak, Saint-Maximin.

