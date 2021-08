Mantieni i tuoi dati sempre al sicuro ed accessibili con Ashampoo Backup Pro 15

Quello che ti suggeriamo oggi è un metodo semplice, veloce ed efficace per avere i tuoi dati sempre al sicuro in ogni circostanza. Stiamo parlando di Ashampoo Backup Pro 15, uno dei sistemi di backup più intuitivi del mercato, proposto ad un prezzo davvero eccezionale.

Ashampoo Backup pro 15: caratteristiche

Il software di Ashampoo rappresenta un punto di riferimento sia per i neofiti dell’informatica che per gli esperti sistemisti. Si tratta, infatti, di un’applicazione piuttosto intuitiva che permette di salvaguardare ogni tipo di file in caso di problemi al PC. È possibile effettuare copie di singoli file fino all’intero sistema, in pochi e semplici passaggi. Grazie all’interfaccia rinnovata, anche i meno avvezzi alla manutenzione del PC troveranno piuttosto semplice effettuare i propri backup. Che tu voglia copiare le mail, piuttosto che i documenti o un’intera partizione, Ashampoo Backup Pro 15 è tutto ciò di cui hai bisogno.

Per quanto molto spesso sia sottovalutata, avere una copia di backup di qualsivoglia dato, è l’unica soluzione sicura per non rischiare di perderlo. In caso di virus o malware, difficilmente gli antivirus riescono a rilevarli e rimuoverli tutti, soprattutto considerando la media di 300.000 nuove minacce al giorno. Per questo motivo, anche in caso di danni irreparabili al sistema, Backup Pro 15 permette di ripristinare completamente tutto ciò che avevamo all’interno del PC. Questo grazie anche ad un ottimo servizio cloud che permette di salvare le proprie copie in rete, in modo tale da accedervi da qualsiasi postazione. Tuttavia, ovviamente, non manca la possibilità di effettuare le copie in locale, magari su dischi esterni. Tra le feature più interessanti, tuttavia, c’è il ventaglio di opzioni per i backup programmati. Questa funzione consente di effettuare backup periodicamente, in modo da averne sempre una copia senza la necessità di effettuarla manualmente. Insomma, un prodotto per i privati, ma anche e soprattutto per i professionisti, in grado di riparare ad incidenti altrimenti irreversibili.

Il programma può essere acquistato in versione digitale direttamente dal sito di Ashampoo a soli 49,99 euro.