Mantieni i tuoi file al sicuro con NordLocker

Cosa c’è di meglio di avere un piano da 2TB per offrire il massimo delle prestazioni sul tuo dispositivo? Indispensabile per gli utenti che vogliono mettere in sicurezza i loro dati personali, Nordlocker si impegna per sottoporre i dati degli utenti a continui backup, cosi da assicurare il massimo della sicurezza.

A soli 14,99 euro al mese, grazie ad uno sconto del 21%, Nordlocker ti offre archiviazione cloud, crittografia end-to-end, controllo degli accessi tramite pannello di amministrazione, gestione sicura dei file, condivisione privata, accesso su qualsiasi piattaforma e supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non hai mai sentito parlare di Nordlocker o non conoscevi tutti i tuoi vantaggi e servizi offerti? Acquistando Nordlocker avrai un servizio che si contraddistingue per la sua architettura a conoscenza zero, questo significa che nessuno può venire a conoscenza dei dati personali di navigazione. Motivo per cui tantissimi utenti decidono di affidarsi al servizio sottoscrivendo l’abbonamento: elevata sicurezza e possibilità di archiviare i file in modo sicuro sul tuo dispositivo, caricarli nell’archivio cloud o sincronizzarli su dispositivi e piattaforme rendono Nordlocker un servizio ottimale.

Approfitta subito dell’offerta che mette a tua completa disposizione 2TB a soli 14,99 euro al mese, grazie ad uno sconto del 21%, oppure puoi acquistare il piano da 500GB risparmiando il 30% e pagandolo solamente 8,99 euro al mese.

Non dimenticare che NordLocker è uno strumento di crittografia che chiunque può utilizzare per proteggere i propri file da hacker e inserzionisti: NordLocker può proteggere i file localmente sul computer dell’utente o sincronizzarli tramite un cloud a conoscenza zero per un facile accesso in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.