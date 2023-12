Mantieni privati i tuoi acquisti con Carta Veritas

Carta Veritas è una prepagata MasterCard che consente di effettuare acquisti ovunque ed è associata a un IBAN dedicato. Grazie a ciò, non è richiesto il collegamento a nessun conto corrente e tutti gli acquisti rimangono privati, essendo riportati soltanto nel conto della carta. Ma ecco cosa offre il prodotto.

Carta Veritas nel dettaglio

Carta Veritas è accettata ovunque e ha un elevato limite di spesa, che raggiunge i 120.000€. Una volta attiva, ti permette di:

Pagare e prelevare in tutto il mondo , grazie al circuito di pagamento Mastercard accettato in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat.

, grazie al circuito di pagamento Mastercard accettato in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. Pagare e ricevere pagamenti in modo semplice e veloce .

. Ricaricare la tua carta in contanti , con bonifici bancari o in contanti.

, con bonifici bancari o in contanti. Gestire tutto con l’app per smartphone , controllando il saldo e tutti i movimenti in entrata e uscita.

, controllando il saldo e tutti i movimenti in entrata e uscita. Bloccare e sbloccare la tua carta con un clic , in caso di smarrimento, furto o non utilizzo, per riattivarla quando necessario.

, in caso di smarrimento, furto o non utilizzo, per riattivarla quando necessario. Beneficiare di una sicurezza e una privacy elevate , grazie alla tecnologia 3DS di MasterCard per gli acquisti online e alla totale indipendenza dal tuo conto bancario.

, grazie alla tecnologia 3DS di MasterCard per gli acquisti online e alla totale indipendenza dal tuo conto bancario. Accedere a servizi aggiuntivi, come il trading, il prestito, il risparmio, l’assicurazione, il concierge, il cashback, la ruota della fortuna e molto altro ancora, iscrivendoti al Veritas Private Club.

Veritas è la carta prepagata ideale per chiunque, indipendentemente dalla situazione personale: studenti, pensionati, dipendenti, disoccupati, turisti, professionisti, aziende, start-up, associazioni, lavoratori autonomi. Con Veritas, hai a disposizione un vero e proprio “coltellino svizzero” per i tuoi soldi, senza vincoli.

Per richiedere la carta non devi far altro che andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Ottieni la tua carta” in alto a destra. Segui tutti i passaggi richiesti, fornendo i dati anagrafici, per avere la carta pochi giorno dopo direttamente a casa, con spedizione gratuita. Il canone annuale è di 29,90€ l’anno.

