ManyCam Enterprise: 25% di sconto su software per streaming e personalizzazione webcam

Internet è colmo di software utili alla gestione di contenuti in streaming online o per la personalizzazione delle webcam. Recentemente, però, sul mercato è approdato ManyCam 7.8, ultimo aggiornamento del popolare programma che, dopo un’offerta speciale sul piano Studio, torna nuovamente in promozione al 25% in meno. In particolare, si segnala il piano Enterprise per 3 utenti a circa 157 Euro IVA inclusa anziché oltre 170 Euro!

ManyCam Enterprise al 25% in meno: ecco cosa offre

Il software ManyCam in versione Enterprise è dedicato in particolare alle piccole imprese ed è ricco di funzionalità utili in ambiente lavorativo. Esempi chiave li troviamo nell’applicazione di sfondi virtuali, con la possibilità di sfocare, rimuovere e sostituire lo sfondo con immagini o sorgenti video senza la necessità di un Green Screen.

Altrimenti, potrete procedere proprio con la rimozione dello sfondo tramite strumento Chroma Key, ovvero con Green Screen. Si continua dunque con feature come la lavagna virtuale per riunioni e lezioni online, lo streaming su Facebook, YouTube e Twitch, la gestione di sorgenti video multiple, l’applicazione di livelli con gestione di parametri come l’opacità, il supporto ai video 4K e l’accesso anche da app mobile per utilizzare lo smartphone come sorgente video. Insomma, come avrete capito ManyCam è un software davvero completo che farà al caso di privati e di imprese.

Il piano ManyCam Enterprise 3, con supporto a massimo 3 utenti e 3 dispositivi per utente, è attualmente scontato a 156,67 Euro. Questo, però, per l’abbonamento annuale. Altrimenti, potrete acquistare la licenza a vita a circa 377 Euro anziché 472 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato tramite PayPal o carte di credito. La società, inoltre, garantisce il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto nel caso in cui l’utente dovesse ritenersi insoddisfatto.

Anche ManyCam per i privati è però in promozione: il piano più popolare ManyCam Studio con licenza a vita è proposto a 122 Euro anziché 188 Euro circa. Insomma, se questo software dovesse essere di vostro interesse, consigliamo di procedere il prima possibile con l’acquisto.