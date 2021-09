Speciale ManyCam: acquista il piano Studio in offerta e sarà tuo per sempre

ManyCam è uno dei più famosi e diffusi software ricco di utili funzionalità per migliorare le nostre registrazioni webcam e per lo streaming online. In occasione della nuova versione ManyCam 7.8, tutti i piani di abbonamento sono in sconto fino al 25%: il più popolare è ManyCam Studio, in offerta all'esclusivo prezzo di 145 dollari al posto di 179. Il prezzo è valido per la licenza lifetime: una volta acquistato il software sarà tuo, per sempre.

ManyCam Studio: caratteristiche e funzionalità

Il piano Studio comprende numerose utili funzionalità. Fra le più interessanti c'è una pratica lavagna virtuale, che consente di disegnare, scrivere e aggiungere facilmente testi durante la registrazione oppure in diretta. La lavagna, inoltre, comprende moltissimi strumenti utili come penne, evidenziatori, forme e timbri. Un'altra funzione sono gli sfondi virtuali, un'utile risorsa per avere un background dal taglio professionale anche quando non si è in possesso di un Green Screen. Grazie a ManyCam è possibile trasmettere in streaming anche su più piattaforme contemporaneamente (come Facebook, YouTube e tutti i maggiori portali di streaming), senza nessun watermark (o con watermark personalizzato), aggiungendo alla diretta finestre multiple da differenti sorgenti video.

ManyCam Studio comprende anche un numero illimitato di effetti, registrazione del desktop, sovrapposizioni di testo animato, NDI Support e Chroma Key (per Green o Blue Screen), oltre ad un'applicazione mobile inclusa. L'offerta lifetime è in sconto a 145 dollari anziché 179 e supporta fino a 2 dispositivi, 50 sorgenti audio e qualità video fino a 4K.