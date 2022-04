ManyCam in offerta al 30% di sconto con coupon

Che tu sia uno streamer oppure un content creator del web, avrai sicuramente sentito parlare di ManyCam. Si tratta di un ottimo software all-in-one completo e ricco di funzionalità dedicate allo streaming, alla registrazione di tutorial e videoconferenze. Grazie alla promozione in corso, i piani “Studio” e “Premium” si trovano al momento in offerta rispettivamente a 79 dollari / anno (invece di 99) e 99 dollari / anno (anziché 119). Inoltre, inserendo in fase di acquisto lo speciale coupon “AFF30SPR22” otterrai uno sconto immediato del 30%.

ManyCam offre numerose funzioni per semplificare la vita di tutti i content creator. Un esempio è la lavagna virtuale, che consente di disegnare, scrivere o aggiungere testi mentre si registra oppure in diretta. La lavagna mette a disposizione una serie di strumenti, come forme, penne, timbri ed evidenziatori. Perfetto per coloro che devono registrare lezioni o tutorial da pubblicare online. Se invece la tua passione è lo streaming, con ManyCam avrai la possibilità di trasmettere in diretta su più piattaforme contemporaneamente e senza che vi sia alcun watermark. L’interfaccia è completamente personalizzabile e potrai aggiungere multiple finestre provenienti anche da differenti sorgenti video. Una funzione molto utile, ad esempio, durante gli streaming di videogiochi.

Completano l’offerta i tantissimi effetti disponibili, la funzione di registrazione desktop, NDI Support, Chroma Key, una selezione di sfondi virtuali e un’applicazione dedicata per dispositivi mobili. Solamente sottoscrivendo un abbonamento “Premium” – a 99 dollari all’anno – potrai accedere all’Assistenza Prioritaria per “saltare” la fila nel momento in cui manderai una richiesta di assistenza in caso di bisogno. Per quanto riguarda il piano “Studio”, invece, l’abbonamento ammonta a 79 dollari annuali. Se vuoi risparmiare ancora di più, inserisci nel carrello il codice “AFF30SPR22” per ottenere uno sconto immediato del 30% su entrambi i piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.