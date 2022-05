ManyCam, sconti fino al 25% sui piani annuali

Tornano gli sconti ManyCam, noto programma all-in-one con funzionalità dedicate alla registrazione di streaming, tutorial e videoconferenze – ottimo, dunque, per i content creator. La promozione attiva consente di risparmiare fino al 25% di sconto sui piani annuali: “Studio”, il più popolare, si trova in offerta a 79 dollari anziché 99, mentre “Premium” (il più completo) a 99 dollari invece di 119.

ManyCam, software per streaming e presentazioni

ManyCam offre diversi strumenti e funzionalità legati al campo della registrazione. Gli streamer, ad esempio, possono beneficiare di una modalità che consente di trasmettere in diretta simultaneamente su più piattaforme e personalizzare l’interfaccia dello stream. È possibile integrare anche più sorgenti video per realizzare ad esempio gameplay. Gli studenti e i dipendenti che devono realizzare videoconferenze, invece, possono usufruire della lavagna virtuale, un pratico tool che permette di disegnare e scrivere in diretta utilizzando forme, colori, penne, evidenziatori e timbri.

Fra gli strumenti e le modalità più interessanti offerte da ManyCam troviamo, inoltre, effetti illimitati, NDI Support, funzione di registrazione desktop, Chroma Key, una vasta selezione di sfondi virtuali e un’applicazione dedicata. Gli utenti che sottoscriveranno un abbonamento “Premium” avranno inoltre accesso ad Assistenza Prioritaria. Per approfittare degli sconti fino al 25% basterà collegarsi alla pagina della promozione, dove sono indicati nel dettaglio prezzi e funzionalità compresi in ciascun piano di abbonamento.

