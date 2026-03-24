Mappe Apple, in arrivo la pubblicità già da quest'estate

Si cerca “sushi” su Apple Mappe e il primo risultato potrebbe non essere il ristorante più vicino o il meglio recensito, ma quello che ha pagato di più per apparire in cima. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i risultati di ricerca diventeranno sponsorizzati. L’annuncio potrebbe arrivare già questo mese, con il lancio previsto per l’estate.

Pubblicità su Mappe di Apple, come funziona

Il modello è simile a Google Maps, le attività pagano per apparire in cima ai risultati di ricerca per determinate parole chiave. Un ristorante potrebbe fare un’offerta per “pizza” o “sushi” e ottenere la posizione prioritaria quando un utente cerca quel tipo di locale. Chi paga di più, appare per primo.

È il sistema delle aste pubblicitarie applicato alle mappe, lo stesso che Google usa da anni e che ha trasformato la ricerca su Google Maps in un mix di risultati organici e sponsorizzati che non è sempre facile distinguere.

La divisione Servizi cresce ancora

La divisione Servizi, con App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, pubblicità, ha generato oltre 109 miliardi di dollari nel 2025. Apple vende già spazi in App Store, News e Borsa, e sta espandendo la pubblicità nei risultati di ricerca dell’App Store in Regno Unito, Giappone e presto negli USA.

Apple Mappe è il passo successivo, centinaia di milioni di utenti che cercano luoghi ogni giorno. Gli spazi pubblicitari si vendono da soli.

Il prezzo della “privacy”

Apple ha costruito il proprio brand sulla privacy e ha reso la vita difficile al tracciamento pubblicitario di terze parti con App Tracking Transparency. Eppure ora sta costruendo un proprio network pubblicitario. La distinzione che l’azienda fa, dati proprietari, non di terze parti, è tecnicamente fondata. Ma i risultati che un utente vede sono comunque influenzati da chi paga. Perciò quello che appare in cima non è necessariamente il risultato più utile.

Quando Apple ha introdotto la privacy come argomento di vendita, il sottotesto era: “Noi non siamo come Google.” Man mano che la pubblicità invade l’App Store, quell’argomento diventa sempre più difficile da sostenere…