Maria Antonietta: guarda la serie, anche in streaming

La seconda metà di febbraio si apre con il debutto di una delle serie più attese di questo periodo: Maria Antonietta. I primi episodi sono disponibili a partire da oggi in Italia come esclusiva delle piattaforme Sky. La direzione è stata affidata a Deborah Davis, già al lavoro su La Favorita con il regista Yorgos Lanthimos.

Guarda gli episodi della serie Maria Antonietta

Attraverso uno sguardo contemporaneo, la produzione esplora il lato oscuro e misogino della corte di Versailles nella seconda metà del XVIII secolo, alla vigilia della rivoluzione francese. Allora, la futura regina ancora quattordicenne, lasciò l’Austria per diventare la moglie di Luigi XVI. Avrebbe dovuto fare i conti con il rigido protocollo imposto dal ruolo, nonché con le pressioni di uno stato straniero chiamato ad accettarla come sovrana, prima di far valere la propria indole testarda e il suo carisma, con coraggio e dignità. Questo il trailer ufficiale.

Il ruolo di Matia Antonietta è stato affidato a Emilia Schüle. Trovano posto nel cast di attori anche Louis Cunningham, Jack Archer, Jasmine Blackborow, Gaia Weiss, James Purefoy, Marthe Keller e Roxane Duran.

Puoi vedere gli episodi della serie anche in streaming sulla piattaforma NOW, approfittando dell’offerta che permette di ottenere un mese di abbonamento a prezzo scontato. Il servizio include, tra gli altri, anche tutti quelli di The Last of Us e le puntate dello show MasterChef Italia, oltre a film come Il Signore delle Formiche e Top Gun Maverick.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.