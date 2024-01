Mario Kart 8 Deluxe per Switch al PREZZO MINIMO STORICO

Mario Kart 8 Deluxe non è un gioco, è un capolavoro: è senza dubbio tra le migliori uscite della piattaforma e oggi può essere tuo al prezzo minimo storico. A proporre l’offerta è Amazon, occupandosi direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita garantita in un solo giorno. Sei pronto a scendere in pista? Non devi far altro che cogliere l’occasione al volo.

Super sconto su Mario Kart 8 Deluxe per Switch

Gareggia da solo o in multiplayer, sul display della console anche in mobilità o sul grande schermo del televisore, in locale con amici e familiari oppure online contro giocatori da tutto il mondo, su decine di tracciati sempre diversi, pieni di ostacoli da superare e di power-up da sfruttare a proprio vantaggio. Ad assicurare una notevole longevità al titolo sono i tanti trofei da completare, ognuno dei quali ispirati alle location di universi differenti: da Animal Crossing a Excitebike, senza dimenticare The Legend of Zelda e altro ancora. Trovi tutte le informazioni che cerchi nella scheda del gioco.

L’offerta di oggi propone Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch al prezzo di soli 48 euro, il più basso di sempre (quello di listino è 60 euro). È la versione fisica, quella su scheda. Segnaliamo inoltre che lo sconto è applicato in automatico da Amazon e che non occorre attivare coupon né inserire codici promozionali.

Se effettui subito l’ordine, il gioco arriverà direttamente a casa con spedizione in un giorno e senza spese di trasporto. Sei a un click di distanza da un weekend di divertimento e di folli corse sui tracciati in compagnia di Mario, Luigi e le altre decine di personaggi inclusi.

