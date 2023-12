Mario & Sonic ai Giochi Olimpici: SUPER sconto del 22%

Se sei un appassionato di videogiochi e possiedi una Nintendo Switch, non perdere l’occasione di immergerti nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il divertentissimo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, attualmente in super sconto del 22% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,03 euro.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici: un’occasione da prendere al volo

In questo gioco avvincente, unisciti a Mario, Sonic e a un cast stellare di personaggi provenienti dagli universi di Super Mario e Sonic, tra cui Yoshi, Amy Rose, Luigi e il Dr. Eggman. Vivi la magia delle Olimpiadi allenandoti per le nuove discipline come skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva, oltre a partecipare a una vasta selezione di sport classici in 2D.

Scegli il tuo sport preferito tra pista, piscina, onde o ring, e sperimenta comandi di movimento immersivi con il Joy-Con, che ti faranno sentire veramente un atleta olimpico. Inoltre, divertiti con gli amici nella modalità multiplayer locale, cercando di ottenere la medaglia d’oro o sfidando altri giocatori online per battere il record olimpionico. Il gioco offre anche una modalità Storia affascinante, che ti farà rivivere le Olimpiadi di Tokyo 1964 in una versione nostalgica in 2D. Esplora la Tokyo degli anni ’60 nei panni di Mario e Sonic, affronta eventi classici come i 100 metri piani e il salto in lungo, cercando di tornare nel presente.

Connettiti a Internet e preparati a competere contro sette concorrenti in vari eventi olimpici. Scegli il tuo personaggio preferito e cerca di salire sul podio per vincere l’ambita medaglia d’oro. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon e immergiti in un’esperienza di gioco olimpica indimenticabile con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, al prezzo speciale di soli 49,03 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.