Mario Strikers: Battle League Football, una NUOVA sfida su Switch (36€)

Sulla tua Nintendo Switch c'è bisogno di un po' di movimento. In cerca di una sfida da lanciare agli amici e ai tuoi parenti? Allora non ti perdere Mario Strikers: Battle League Football che è il gioco definitivo per questo scopo. Uno sport tutto da scoprire e da godersi con 8 persone alla volta.

Collegati su Amazon dove trovi lo sconto a farti l'occhiolino. Con un ribasso del 19% porti a casa la tua copia a soli 36€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Ci sono tanti titoli che rendono la Nintendo Switch una console fantastica ma se ami gli sport e beh, le competizioni allora Mario Strikers: Battle League Football non può mancare nella tua raccolta. Scopri lo Strike, un gioco totalmente innovativo che ti fa sbizzarrire a più non posso.

In modo particolare puoi giocare con 8 persone differenti. Scegli la tua squadra, il tuo personaggio e dai il via a un vero e proprio campionato. Cosa devi fare? Diciamo che è un po’ come se fosse il calcio ma gli altri dettagli te li lascio scoprire da solo.

Personalizza i personaggi non solo nell’aspetto ma anche nel loro equipaggiamento e tieni a mente un dettaglio: qui la difesa e l’attacco si fondono insieme.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click il tuo Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch ora che è in promozione. Soli 36€ per farlo tuo.

