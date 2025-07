Marion multata per prezzi ingannevoli sui materassi

AGCM ha pubblicato un provvedimento in cui rende nota la sanzione da 3 milioni di euro inflitta a Marion, per pratica commerciale scorretta. Il marchio, controllato dalla società Emme Group S.p.A., è tra i più noti per quanto riguarda il settore dei materassi e più in generale le soluzioni per la camera da letto. A finire nel mirino dell’autorità sono state le telepromozioni nelle quali ha pubblicizzato sconti rispetto a un prezzo mai praticato e indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio per acquistare materassi al prezzo scontato , per poi, nella successiva visita a casa, gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori stessi a comprarne altri a un costo molto più alto .

Telepromozioni e materassi: sanzionata Marion

C’è un riferimento a un’attività di promozione aggressiva e a informazioni ingannevoli relative al prezzo, nonché alla convenienza del prodotto e alla presenza di incentivi fiscali. L’immagine qui sotto è estratta dal testo integrale del provvedimento.

Nelle televendite viene infatti indicato sempre un prezzo promozionale e un elevato sconto rispetto a un prezzo pieno (o valore di mercato) barrato che non risulta mai applicato. Inoltre, non viene indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, pur trattandosi di offerte promozionali. La condotta della società si è realizzata durante il 2024, ma anche le recenti modifiche apportate alle comunicazioni pubblicitarie non sembrano aver sanato i profili di contestazione rilevati.

Durante la visita a domicilio, gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori, in alcuni casi anziani, anche tramite affermazioni ingannevoli o denigratorie su caratteristiche e tempi di consegna dei materassi oggetto delle tele promozioni, ad acquistarne altri a prezzi molto più elevati . Il comportamento, stando a quanto si legge, ha consentito di vendere un numero significativamente maggiore di materassi , talvolta a un prezzo superiore a 3.000 euro rispetto a quelli oggetto delle promozioni.

Un’offerta SVUOTA TUTTO con prezzo del tutto simile a quelli indicati da AGCM è online anche in questo momento sul sito ufficiale.