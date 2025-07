Revolut: indagine per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’indagine nei confronti del gruppo Revolut per pratiche commerciali scorrette. Il procedimento istruttorio riguarda sia i servizi bancari che quelli di investimento. L’autorità antitrust contesta in particolare l’uso di comportamenti aggressivi e la diffusione di messaggi ingannevoli.

Tre società del gruppo Revolut

L’indagine è stata avviata nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB. La prima società è la casa madre registrata nel Regno Unito. La seconda società è l’istituto di credito che offre servizi bancari (sede principale in Lituania), mentre la terza società è la banca che offre servizi di investimento. La succursale di Milano ha ricevuto a dicembre 2024 l’autorizzazione dalla Banca d’Italia per usare un IBAN italiano dal 1 gennaio 2025, invece di quello lituano.

Per quanto riguarda i servizi bancari, AGCM scrive nel comunicato stampa che Revolut avrebbe adottato modalità aggressive nella gestione dei conti correnti, bloccando l’accesso senza fornire un adeguato preavviso né garantire un’assistenza adeguata ai clienti. Quest’ultimi non hanno potuto accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, anche per lunghi periodi. La società ha quindi ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali. Non sono state inoltre fornite informazioni chiare e complete sui requisiti necessari per ottenere l’IBAN italiano al posto di quello lituano.

Per quanto riguarda invece i servizi di investimento, Revolut avrebbe diffuso messaggi ingannevoli evidenziando l’assenza di commissioni senza specificare la presenza di ulteriori costi. La società non ha inoltre chiarito che gli investimenti senza commissioni includono azioni frazionate, molto diverse da quelle intere in termini di diritti di voto e trasferibilità.

Secondo l’autorità antitrust, Revolut non avrebbe infine evidenziato i rischi degli investimenti in criptovalute, in particolare l’impossibilità di modificare le impostazioni di stop-loss e take-profit, due strumenti che permettono di limitare le perdite e ottenere un profitto.