Marshall Acton III è una cassa da concerto in formato MINI, -43%

Marshall Acton III fa la differenza in casa. Perché scegliere questo altoparlante Bluetooth? Per sentirti ad un concerto ogni qualvolta premi play. Un vero prodotto colosso dalle dimensioni compatte così da essere perfetto in casa. Il Black Friday 2025? Annienta il suo prezzo con uno sconto del 43% su Amazon. Portalo a casa a soli 170 euro invece che a 299 euro subito.

Non ci sono dubbi: per goderti le tue canzoni preferite al meglio usa un altoparlante come Marshall Acton III e sarai al settimo cielo. Al massimo del volume o anche più socialmente accettabile non fa differenza: dà sempre il meglio di sé. Il suo aspetto è iconico e segue le orme dei più classici amplificatori che sei solito vedere. Con dimensioni compatte è ideale da posizionare un po’ ovunque in casa e, poi, tanto è bello che quando non lo utilizzi diventa un vero e proprio pezzo di arredamento. Sulla sua parte superiore trovi tutti i comandi del caso per regolare la musica e anche tanti vari aspetti. Infatti ci sono le rotelline per alzare e abbassare il volume, modificare la potenza dei bassi e del treble.

Come si usa? In modo semplicissimo. Decidi se collegare i tuoi dispositivi sfruttare il cavo AUX oppure la connessione Bluetooth. In base a quella che opti, usa il bottone Source così da renderla operativa. Con una potenza massima di uscita di 30 watt, la casa trema quando lo imposti al suo massimo potenziale. Scarica l’applicazione Marshall BT app sullo smartphone o sul tablet e sfrutta tutto il suo know how. Grazie a quest’ultima ricevi in tempo reale gli aggiornamenti per avere un’esperienza sempre al passo con i tempi.

Non perdere tempo e approfitta dello sconto su Amazon grazie al Black Friday 2025. Marshall Acton III è il tuo nuovo altoparlante Bluetooth: mettilo in carrello a 170 euro invece che 299 euro.