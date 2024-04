Marshall Acton III: l'offerta ROCK per l'altoparlante BT

Un marchio, una garanzia: Marshall Acton III al suo prezzo minimo storico è l’affare del giorno su Amazon per quanto riguarda gli altoparlanti Bluetooth. A caratterizzarlo sono una spazialità stereo più ampia rispetto alla generazione precedente, la presenza di un jack audio da 3,5 mm per il collegamento cablato e un’attenzione particolare alla sostenibilità come dimostra l’impiego di una struttura priva di PVC, realizzata al 70% di plastica riciclata e materiali vegani.

Prezzo minimo storico per Marshall Acton III

Piccolo nelle dimensioni (260x170x150 millimetri, 2,85 chilogrammi), ma potente, può riprodurre senza fili la musica da qualsiasi fonte: smartphone, tablet, computer e impianti dedicati. Il design è inconfondibile, perfettamente in linea con lo stile degli amplificatori che hanno segnato la storia del rock and roll. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La tecnologia utilizzata è Bluetooth 5.2 Low Energy, così da ridurre i consumi e la latenza, mantenendo a 10 metri la distanza massima raggiungibile per la trasmissione del segnale. Al prezzo finale di soli 180 euro, invece di 299 euro come da listino, grazie allo sconto di 119 euro (-39%) applicato in automatico, Marshall Acton III nella colorazione Nero (visibile in queste immagini) è il miglior affare di oggi per chi vuol acquistare uno speaker wireless senza compromessi. Si tratta di un’offerta a tempo, online solo per poco.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova l’altoparlante senza fili lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle, a testimonianza della sua qualità.