Marshall Emberton II a -50%: affare LAST MINUTE del Prime Day

L’offerta dei giorni scorsi già era conveniente, ma lo sconto del 50% proposto oggi da Amazon rende Marshall Emberton II un vero e proprio affare da cogliere al volo (prima del sold out). Non è il solito speaker Bluetooth, ma un altoparlante wireless portatile di fascia alta, prodotto dal marchio che ha segnato la storia della musica con i suoi amplificatori.

Metà prezzo per Marshall Emberton II, ancora per poche ore

Combina il design iconico del brand a un comparto audio potente, per dar vita a un’esperienza sonora immersiva a 360 gradi, sfruttando la tecnologia stereo avanzata che mantiene la qualità indipendentemente dalla posizione di ascolto. C’è anche la batteria a lunga durata per oltre 30 ore di riproduzione continua con una ricarica, rendendolo il compagno perfetto per ogni avventura, anche all’aperto. Tra gli altri punti di forza ci sono la struttura con certificazione IP67 che lo protegge da polvere e acqua, la funzione Stack Mode per collegarlo ad altri dispositivi compatibili e l’impiego di materiale riciclato post-consumo, nel nome della sostenibilità. Scopri di più nella scheda completa.

Con lo sconto del 50%, l’altoparlante wireless Marshall Emberton II scende al minimo storico di soli 89,99 euro. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis in due giorni se lo ordini adesso.

