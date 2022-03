Marte: la missione ESA-Russia si deciderà il 16 marzo

Il consiglio dei paesi membri dell’Agenzia Spaziale Europea, la ESA, si riunirà il 16 e il 17 marzo per prendere decisioni sulla missione ExoMars, che punta a Marte, organizzata congiuntamente con l’agenzia spaziale russa, la Roscosmos.

Mentre le dinamiche tra Russia e NATO si fanno sempre più aspre, c’è da dire che i piani spaziali sono sempre stati slegati dalla politica, almeno fino ad oggi (visto che la Roscosmos sta minacciando di staccare il modulo russo dalla ISS).

ExoMars, la missione per Marte, potrebbe essere rimandata di due anni

Il problema di un rinvio porterebbe questa missione ad essere rimandata per almeno 2 anni, visto che una volta superato il punto più favorevole in confronto alla Terra, ci vorranno 24 mesi prima che torni in posizione.

Per questa collaborazione la Russia ha sia il lanciatore che il veicolo di atterraggio, due fondamentali per la missione in sé, e che quindi se mancassero o creassero problemi, potrebbero di certo ad un fallimento.

ExoMars è un piano alla scoperta di Marte che fino ad ora ha visto solo l’attivarsi di una missione, iniziata il 14 marzo 2016. La seconda missione, che doveva partire nel 2018, è stata poi rimandata al 2020 e adesso al 2022. Saltando quest’anno, si potrà riprovare solo nel 2024.

La missione in questione vedrebbe l’atterraggio del lander Kazachok russo, che poi estenderebbe 6 petali di pannelli fotovoltaici e 2 rampe per far scendere il rover. Sbarcato il mezzo, questo farebbe degli studi indipendentemente (o in collaborazione) con il lander, per almeno 1 anno. Il rover in questione è il Rosalind Franklin, capace di fare analisi geologiche e biochimiche su rocce e formazioni.

I dati verranno inviati alla Terra due volte attraverso il Trace Gas Orbiter, l’orbiter per l’analisi atmosferica lanciato nella prima missione. La durata di questa missione è invece di 7 mesi, nei quali il rover si sposterà di 70 metri e raccoglierà almeno 17 campioni di rocce diversi.