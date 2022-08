Marvel Cinematic Universe: debutta su Disney+ She Hulk: Attorney at Law

Il grande Marvel Cinematic Universe si arricchisce di una nuova new entry: She Hulk. Creata nel 1980 da Stan Lee, fa il suo debutto oggi su Disney+.

La Serie Tv intitolata “She Hulk: Attorney at Law” sarà composta da nuovi episodi e vedrà Jennifer Walters e il suo alter ego verde combattere con tutta probabilità dei nuovi nemici.

La sua trasformazione è dovuta a un trasferimento di sangue dopo un incidente, donato da suo cugino Bruce Banner/Hulk. Una volta acquisiti i poteri, dovrà imparare a far convivere la nuova identità con quella quotidiana, ossia di avvocato.

Per seguire la nuova serie, bisogna sottoscrivere un abbonamento a Disney+, optando per la soluzione mensile, che costa 8,99 euro, oppure per la soluzione annuale, il cui costo è 89,90 euro.

Non solo Marvel Cinematic Universe su Disney+

Il primo episodio di She Hulk: Attorney at Law è stato trasmesso questa mattina alle ore 9:00. Il calendario degli altri episodi è il seguente:

Secondo episodio: giovedì 25 agosto.

Terzo episodio: giovedì 1° settembre.

Quarto episodio: giovedì 8 settembre.

Quinto episodio: giovedì 15 settembre.

Sesto episodio: giovedì 22 settembre.

Settimo episodio: giovedì 29 settembre.

Ottavo episodio: giovedì 6 ottobre.

Nono episodio: giovedì 13 ottobre.

Oltre alle serie TV del Marvel Cinematic Universe, arriverà su Disney+ “Ahsoka”, con Rosario Dawson nel ruolo di protagonista.

L’entusiasmo dei fan di Star Wars è alle stelle e tutti sono in trepida attesa di sapere la data di uscita di questo spin-off.

Durante le Guerre dei Cloni della serie animata, Togruta Jedi Ahsoka Tano era il Padawan di Anakin Skywalker.

Per quanto riguarda la trama, data la lunga storia da sopravvissuta alle Guerre dei Cloni e all’Ordine 66, l’ambientazione è davvero ampia.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, la Serie Tv dovrebbe essere ambientata nello stesso periodo di Mandalorian e Book of Boba Fett.

Ahsoka, come dicevamo, verrà trasmessa in esclusiva su Disney+ per i soli abbonati.

