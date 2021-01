Mascherine chirurgiche per bambini, costo minimo

Le mascherine chirurgiche sono una tutela fondamentale, ma va ricordato come siano più una difesa collettiva che non una difesa personale. Ecco perché farle indossare anche ai più piccoli (in età scolare) è fondamentale per la protezione del prossimo, anche soprattutto quando il prossimo è l’anziano di famiglia. Online sono disponibili mascherine chirurgiche apposite, pensate espressamente per i più piccoli, al costo di 0,39 euro cadauna.

Mascherine chirurgiche per bambini

La confezione è pari a 50 unità, quindi con un costo pari a 19,90 euro: si tratta di mascherine di dimensioni ridotte, con alta efficienza di filtraggio, ma al tempo stesso riportano una serie di colori e di disegni che ne attutiscono l’impatto rendendo più “divertente” indossarne una per alcune ore.

La certificazione in dotazione garantisce un triplo strato con capacità di filtrazione pari al 98%, con un trattamento idrofobo sulla parte esterna per conferire alla mascherina maggior resistenza meccanica. Il prezzo attuale è il minore a cui siano state finora distribuite sul mercato.