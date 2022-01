Le mascherine FFP2 costeranno a 75 centesimi

Le mascherine FFP2 saranno vendute in farmacia a 75 centesimi: è questo il prezzo calmierato invocato da più parti e ora confermato, con una decisione ritenuta necessaria per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole e restrizioni imposte nel tentativo di frenare la curva dei contagi che ha ripreso a correre in modo preoccupante. Sarà necessario attendere alcuni giorni perché tutti i punti vendita si adeguino.

Prezzo calmierato per le mascherine FFP2

A prevederlo è l'accordo siglato in data odierna, al termine di una discussione che ha coinvolto Roberto Speranza (Ministro della Salute), Francesco Figliuolo (Commissario Straordinario per l'Emergenza) e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. La spesa rimarrà superiore in confronto a quella richiesta per l'acquisto delle chirurgiche, ma sensibilmente ridotta rispetto a quanto avviene oggi nella maggior parte dei casi.

Chi non può o non vuole attendere ha la possibilità di rivolgersi fin da subito alle offerte online, approfittando degli sconti applicati con l'acquisto di confezioni che includono più mascherine. Di seguito alcuni esempi dal catalogo di Amazon, tutti prodotti con certificazione CE:

Con i decreti del 23 dicembre e del 29 dicembre che hanno introdotto nuove regole e restrizioni riguardanti Green Pass e quarantena, le mascherine FFP2 hanno assunto un ruolo ancor più importante nella lotta a COVID-19, divenendo obbligatorie da indossare quando ci si trova in luoghi e contesti al chiuso o all'aperto quali cinema, teatri, spettacoli con musica dal vivo e stadi oltre che sui mezzi di trasporto, per la propria sicurezza personale e per tutelare gli altri. Devono inoltre essere utilizzate da tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo, anche se non soggetti a isolamento.