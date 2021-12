Mascherine, regole e divieti: si, ma da quando?

Il Decreto Legge approvato nella giornata di ieri in Consiglio dei Ministri sarà pubblicato nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale. All'atto stesso della promulgazione il decreto è effettivo ed ha efficacia per i 60 giorni successivi in attesa di relativa approvazione (o relativo decadimento). Ciò significa che, a meno di specifiche particolari indicate nel testo del decreto stesso, le indicazioni contenute hanno validità specificatamente riferita a quanto indicato nel decreto stesso:

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Alla luce della pubblicazione odierna, le regole scattano dalla mezzanotte di oggi con validità a partire dal 25 dicembre 2021. Il PDF ufficiale sarà disponibile entro poche ore sul sito della Gazzetta Ufficiale, ma già in queste ore è stato divulgato – senza crismi di ufficialità – da alcuni organi di stampa.

Da quando a quando

In queste ore sono molti a chiedersi da quando scattano i provvedimenti di cui Draghi ha anticipato qualcosa alla vigilia della cabina di regia e di cui i giornali stanno ora ampiamente dibattendo in queste ore. Se ne desume che:

l' obbligo dell'uso di dispositivi di protezione all'aperto ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“

ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ l' obbligo di FFP2 in cinema, teatri ed eventi ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“

ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ l' obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“

ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ il divieto di consumo di cibo e bevande al bancone ha valore “dalla data di entrata in vigore del presente decreto“

In tutti questi casi la scadenza è legata allo stato di emergenza, che nel punto 1 del decreto viene fissata al 31 marzo 2022.

Inoltre, a partire dall'entrata in vigore del decreto e con scadenza al 31 gennaio, sono vietati eventi di massa e feste all'aperto; nelle stesse date sono sospese le attività nelle sale da ballo.

Infine, dal 30 dicembre l'accesso alle RSA è previsto soltanto con Green Pass rafforzato o con doppia dose e tampone aggiuntivo.

Ulteriori prescrizioni sono di carattere regionale e dipendono dai singoli provvedimenti che i Presidenti di Regione andranno a firmare in queste ore in corrispondenza con l'eventuale passaggio di colore della regione per le settimane a venire. Il consiglio, a prescindere da date e indicazioni legali, è quello di procedere con cautela e di porre particolare attenzione a festività e assembramenti: il costo di questa libertà sarà pagato nel mese di gennaio, quando l'aumento delle positività è atteso in forte ascesa.

Fin dal giorno di Natale, insomma, ogni cautela è un obbligo oltre che un dovere: “Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare“.