Mascherine, un occhio allo sconto e uno alla qualità

50 mascherine al prezzo di 19,90 euro (0,398 cadauna). Un prezzo valido, al di sotto della media, ma al di sopra di alcuni prodotti dalla validità quantomeno dubbia.

Mascherine, tra offerte e qualità

In questi mesi abbiamo più volte segnalato offerte utili per l’acquisto online di strumenti di protezione personale che, pur non avendo nulla a che vedere con la tecnologia, molto hanno a che vedere con la capacità di acquistare online e saper discernere tra prodotti più o meno validi. Non è sempre infatti solo il prezzo o lo sconto a poter dettare un “click”, soprattutto quando in ballo ci sono strumenti fondamentali per la tutela della propria e dell’altrui salute.

L’offerta che segnaliamo in queste ore ha un prezzo molto interessante poiché al minimo storico per la confezione in esame, ma che al tempo stesso garantisce tutta la qualità che un prodotto del genere deve poter certificare. La spedizione, inoltre. è immediata.

In questo caso le recensioni sono sufficienti a comprovare la qualità del prodotto (tranne rari casi isolati) e sulla confezione è chiaramente indicato il marchio CE che ne comprova la certificazione di qualità. Si possono trovare mascherine a prezzo inferiore, ma con quali garanzie?

Va ricordato come la mascherina sia in parte un dispositivo di protezione per sé, ma in gran parte rappresenta un dispositivo di protezione sociale poiché protegge gli altri dal droplet mentre si parla, tossisce o sternutisce. Avere una mascherina con una buona aderenza sul viso, un tessuto facilmente indossabile e tre strati di protezione ad assorbimento di ogni gocciolina, significa portare avanti una fondamentale azione di tutela del prossimo.

Alla luce del lungo periodo che ci spetta di fronte, con la necessità di indossare mascherine almeno fino alla prossima estate, saper scegliere prodotti di qualità ed approfittare di buone finestre di prezzo significa poter investire al meglio quanto necessario per la tutela della salute.