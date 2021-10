Massima efficienza ad un prezzo più che modesto con il Mini PC di Suncall

Alla ricerca di un buon Mini PC che non costi troppo? Oggi abbiamo un’interessante soluzione low cost che potrebbe fare al caso tuo. Si tratta del Suncall J3455, un piccolo computer economico ideale per le attività quotidiane, anche professionali, in offerta su Amazon.

Mini PC Suncall J3455: caratteristiche tecniche

A spingere il computer ci pensa un processore Intel Celeron J3455 quad-core con una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB, naturalmente espandibile. La memoria di massa può essere estesa sia attraverso la sostituzione dell’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Non manca uno slot per microSD che consente di effettuare un upgrade della memoria semplice, rapido ed economico fino a 128GB. Si tratta chiaramente di un PC senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, per l’elaborazione dei documenti, la navigazione ed i contenuti multimediali è senza dubbio un alleato efficiente ed affidabile. Si tratta di una soluzione perfetta per unire la praticità di un media center per l’intrattenimento, all’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Il bandwidth da 5Gbps in questo caso fornisce una soluzione rapida per effettuare backup o trasferire file su periferiche esterne come dischi o pendrive. Ottima la presenza di ben due uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare 2 schermi contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Soprattutto in ambiente professionale, la possibilità di due monitor consente di avere un’area di lavoro più ampia e ottimizzare la produttività. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Chiudono le reti wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Insomma, una soluzione di tutto rispetto per chi non necessita di prestazioni estreme, ma desidera un PC affidabile e fluido riducendo al minimo indispensabile l’ingombro.

Grazie ad un coupon di 25 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 15%, il Suncall J3455 può essere acquistato su Amazon a soli 170,41 euro, prezzo più basso mai registrato.