Massima potenza e flessibilità con questo Mini PC Ryzen completamente espandibile

Quello che ti suggeriamo oggi è un Mini PC ad altissime prestazioni in grado di sostituire sotto ogni punto di vista una vera e propria soluzione desktop. Stiamo parlando del Minis Forum HM50, un computer equipaggiato con processore Ryzen estremamente potente e versatile.

Mini PC Minis Forum HM50: caratteristiche tecniche

Il suddetto processore, è un AMD Ryzen 5 4500U, una CPU da 6 core e 6 thread con una frequenza massima di 4GHz. Da non trascurare la scheda video integrata, una Radeon Graphics in grado di far girare in Full HD, con i dovuti compromessi, anche i videogiochi più recenti con un buon framerate. Alla CPU si affiancano 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da ben 512GB. Davvero complete sono le possibilità di espansione, a partire dalla RAM che presenta una configurazione dual channel. L’SSD preinstallato può essere sostituito con uno più capiente ed è possibile aggiungere ben 2 dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Inutile dire che si tratta di una configurazione di fascia alta, indirizzata soprattutto ai professionisti che devono affrontare un flusso di lavoro impegnativo. Tuttavia, rappresenta un’ottima alternativa salvaspazio per chi desidera la potenza di un PC fisso, con un ingombro minimo.

Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude. Ben 6 le porte USB Type-A di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme ad una porta USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Anche le porta RJ45 Gigabit LAN sono due e permettono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento incredibile. Separati invece i due jack da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che grazie al chip Intel AX200 offrono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1.

Grazie ad uno sconto di oltre 110 euro, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 628,99 euro, non proprio economico, ma un affare considerando le performance che il PC è in grado di offrire.