MasterCard: pronte al lancio le nuove carte di credito crypto

Sono ormai pronte al lancio le nuove carte di credito crypto di MasterCard. Purtroppo però sono destinate solo e unicamente, almeno per adesso, al mercato dell'Asia del Pacifico. Una novità assoluta che dimostra quanto questa azienda statunitense, leader nei servizi di pagamento digitalizzati, sia interessata al mondo delle criptovalute. Questo indica anche quanto le monete digitali stiano prendendo sempre più piede nella vita quotidiana delle persone. Tali carte di credito consentiranno ai loro titolari di convertire all'istante i loro asset digitali nella valuta legale del posto.

MasterCard ha annunciato il lancio delle sue carte di credito crypto

Lo ha annunciato ufficialmente e presto saranno disponibili in tutta la regione dell'Asia del Pacifico le sue carte di credito crypto. È questo quanto ha confermato MasterCard, colosso mondiale del pagamento digitale, pochi giorni fa in merito alla possibilità di gestire le criptovalute attraverso il suo circuito. Che vantaggi comporta questo? A rivelarlo è sempre l'azienda in un suo comunicato ufficiale:

“Piuttosto che trasferire direttamente le criptovalute a un commerciante, i titolari di carta saranno ora in grado di convertire istantaneamente le loro criptovalute in valuta fiat tradizionale, spendendole ovunque Mastercard sia accettata, sia online che offline“.

MasterCard non ha ancora rivelato quali criptovalute saranno supportate dalle sue carte di credito crypto. Tuttavia sono scappati due nomi importanti che, evidentemente per la loro importanza e diffusione, non possono mancare all'appello: Bitcoin ed Ethereum. Invece è stata ufficializzata la collaborazione con tre provider locali di servizi crypto: Amber Group e Bitkup per i servizi offerti in Thailandia e CoinJar per quelli in Australia.

A diffondere la notizia che MasterCard sarebbe pronta con le sue carte di credito crypto sono stati diversi leaker. Volti noti nel mondo delle criptovalute, sono sempre pronti a rivelare ciò che di nuovo potrebbe cambiare la vita a chi possiede qualche moneta digitale. Tra questi c'è il tweet di Bitcoin Archive, un must del settore che ha postato:

“ULTIM'ORA: Dopo aver annunciato 3 partnership oggi, MasterCard lancerà carte finanziate in #Bitcoin in tutta la regione dell'Asia del Pacifico“.

Speriamo che queste notizie possano invertire la direzione negativa che hanno preso le criptovalute, visto che uno dei motivi per cui la loro quotazione sta crollando è proprio la mancanza di pubblicità e news capaci di rinnovare l'interesse non solo degli investitori, ma anche dei soli curiosi.