MasterChef 14: dove vedere la quinta puntata in streaming (anche dall'estero)

C’è molta attesa per la quinta puntata di MasterChef 14 di questa sera: si tratta infatti del primo Skill Test della stagione con gli aspiranti cuochi che saranno messi a dura prova in una serata tutta dedicata a Gualtiero Marchesi. Un punto di svolta importante del percorso della quattordicesima edizione del cooking show: la puntata sarà disponibile alle ore 21.15 in diretta streaming su NOW con il pass Entertainment. Se ti trovi all’estero, dovrai usare NordVPN.

Guarda la quinta puntata di MasterChef in streaming anche all’estero

L’applicazione di NOW è infatti bloccata geograficamente nei paesi fuori dall’Italia, quindi per poterla utilizzare dovrai bypassare il problema geolocalizzandoti nel nostro paese senza di fatto muoverti da dove ti trovi. Una soluzione in questo senso te la fornisce NordVPN, ti basta infatti:

Attivare un abbonamento NordVPN con l’offerta 2025 Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai MasterChef Aprire NordVPN, inserire le credenziali e aprire la lista dei server Collegarti a un server italiano Aprire NOW e iniziare la visione dalla puntata a partire dalle 21.15

Sarà come trovarti in Italia e non dovrai rinunciare a MasterChef anche se sei lontano da casa. In una serata molto importante in cui gli aspiranti chef saranno messi a dura prova non puoi assolutamente mancare.